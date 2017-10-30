МВД: размещенные на юге Европы беженцы отказываются от перемещения в Латвию

Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, причем их перемещение в Латвию затрудняется проблемами в сотрудничестве с местными властями, говорится в докладе МВД правительству.
По программе перемещения ЕС до 15 сентября 2017 года в Латвию было перемещено 346 человек (178 взрослых и 168 детей). Латвия обязалась принять 531 перемещенного человека, то есть осталось принять еще 185.
В 2016-2017 гг. в Латвию были перемещены в основном беженцы из Сирии и Эритреи.
Наметилась тенденция к тому, что после получения статуса беженца или альтернативного статуса и оформления удостоверяющих личность документов перемещенные лица покидают Латвию.
В докладе МВД перечисляет также ряд проблем, связанных с перемещением беженцев и их интеграцией в Латвии.
В 2016 году на выполнение плана приема ищущих убежища было израсходовано 5,622 млн евро, в 2017 году на эти цели предусмотрено 4,881 млн евро, в 2018 году планируется выделить 1,439 млн евро, в 2019 году - 1,285 млн евро.
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