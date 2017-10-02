На начало октября зарегистрировано 45,2 тыс. плательщиков налога с микропредприятия

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Служба государственных доходов (СГД) и Регистр предприятий в период с 1 сентября 2010 года до 1 октября 2017 года получили 90,162 тыс. заявлений на получение статуса плательщика налога с микропредприятия.

На начало октября этого года зарегистрировано 45,149 тыс. плательщиков налога с микропредприятия, число исключенных из регистра плательщиков составляет 41,637 тыс.

Как сообщили в отделе общественных отношений СГД, 44,366 тыс. заявлений на статус плательщика налога с микропредприятия подали юридические лица, 42,516 тыс. - физические лица, 3280 - индивидуальные предприниматели.

Утверждены заявления 42,660 тыс. юридических лиц, 40,972 тыс. физических лиц и 3187 индивидуальных предпринимателей.

Отклонены 1365 заявлений юридических лиц, 799 - физических лиц и 62 - индивидуальных предпринимателей.

Согласно принятым поправкам к закону о налоге с микропредприятия и закону о государственном социальном страховании, с 2018 года ставка налога составит 15% от оборота для всех микропредприятий. Также отменены минимальные обязательные социальные взносы для работников. Физическое лицо сможет работать одновременно только на одном микропредприятии.