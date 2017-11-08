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На социальное предпринимательство из фондов ЕС до 2022 года будет доступно 12 млн евро  (1)

Ключевые слова предпринимательство

Фото: Эгон Зивертс

Финансовое учреждение развития "Altum" ("Altum") начало предлагать новую программу государственной поддержки социального предпринимательства, по которой предпринимателям из средств фондов ЕС до 2022 года будет доступно 12 млн евро, сообщил журналистам председатель правления "Altum" Рейнис Берзиньш.

В Латвии разработана специальная программа социального предпринимательства, в рамках которой поддержку могут получить общества, учреждения, предприниматели, физические лица, зарегистрированные в регистре социальных предприятий Министерства благосостояния, и физические лица, победившие на проводимом Минблагом конкурсе идей и планирующие начать социальное предпринимательство.

На выделенное программе финансирование из Европейского социального фонда в размере 12 млн евро в 2017-2022 гг. планируется поддержать 220 действующих и создающихся предприятий, которые трудоустроят безработных, молодых матерей, инвалидов. Возвращать грант предприятиям не придется.

Как подчеркнул министр благосостояния Янис Рейрс, в последние годы социальная политика в Латвии стоит в повестке дня. Правительство приняло нормативные акты, которые помогут регулировать социальное предпринимательство.

На участие в этой программе получено уже 65 заявлений, 37 предприятий получили положительное решение.

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