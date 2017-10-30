АО "Латвияс валстс цели" (ЛВЦ) в этом году на содержание автодорог в зимний сезон выделено 30 млн евро, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель правления ЛВЦ Янис Ланге.
Он напомнил автоводителям о необходимости сменить автопокрышки на зимние и выбирать соответствующие погодным условиям скорость движения и стиль езды.
В распоряжении ЛВЦ имеется более 600 единиц автодорожной техники для содержания дорог в порядке. Следить за состоянием автодорог и работой автодорожной техники на дорогах можно на сайте ЛВЦ.
Выделенное на содержание автодорог предстоящей зимой финансирование примерно равно финансированию за последние три года - около 30 млн евро. Прогнозировать, будет ли этого достаточно, Ланге пока не стал.
Подробнее проинформировать о содержании автодорог в предстоящий зимний сезон планируется на сегодняшней пресс-конференции в Риге.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий