Ключевые слова лес

На восстановление леса и уход за ним из средств Европейского сельскохозяйственного фонда и программы развития села будет выделено 8,5 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Службе поддержки села.

Служба объявила о приеме заявок в рамках проекта "Инвестиции в расширение лесных площадей и улучшение жизнеспособности леса". Участники смогут претендовать на поддержку в размере 8,5 млн евро.

Заявки можно подавать по трем подпрограммам - "Посадка леса", "Восстановление леса после пожаров и природных катастроф", "Инвестиции в улучшение стабильности экосистемы леса и его экологической ценности".

Подать заявки можно на на сайте Службы поддержки села.