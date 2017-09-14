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Налоговый консультант: в результате введения налоговой реформы социальное неравенство лишь увеличится  (1)

Ключевые слова налоги

Фото: Фото Эгона Зиверта.

Одной из главных целей налоговой реформы являлось сокращение социального неравенства, но предварительные расчеты показывают, что эффект может быть обратным - социальное неравенство лишь увеличится, сказал в интервью ЛЕТА консультант по финансовым и юридическим вопросам, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов Айнис Даболс.

Нет однозначного ответа, каким будет социально-экономический эффект от введения новых ставок, поясняет эксперт. По его мнению, ответов столько, сколько алгоритмов макроэкономического прогнозирования. "Недавно в одной телевизионной передаче я видел подсчет авторов программы, из которого выходило, что самая низкооплачиваемая часть налогоплательщиков получит лишь на 20 евро в год больше, чем сейчас. Но я скажу, что видел таких расчетов множество, и эти цифры разнятся от 20 евро в год до 50 евро в месяц. Мы сейчас можем четко понять лишь то, что денежный поток с предприятия в сторону налоговой службы увеличивается", - говорит Даболс.

Макроэкономические прогнозы делаются по какой-то конкретной модели, и результаты зависят от вводных данных, продолжает он. "О том, какие данные туда вводить, можно тоже немало поспорить. Численность населения, число предпринимателей, общий объем уплаченных налогов, налоговые ставки и так далее. Поэтому и получаются у всех, кто берется считать, разные цифры. Где-то там, во всех этих подсчетах, есть зерно истины, но все равно неясностей пока больше", - отмечает эксперт.

По его мнению, у налоговой реформы может быть обратный эффект - социальное неравенство только увеличится.

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