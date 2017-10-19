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Оглашен список больше всего зарабатывающих людей в стране

Ключевые слова богатые люди

Фото: Публичное

В список больше всего зарабатывающих людей Латвии впервые попал сын бывшего политика Айнара Шлесерса Эдвард, который заработал 10,8 млн евро, свидетельствует изданный "Dienas Bizness" ежегодный журнал "100 самых богатых людей Латвии".

В списке 100 богатейших людей Эдвард Шлесерс занимает шестое место. В ООО "Regma 1" ему принадлежит 70% капитала, а остальные 30% - Айнару Шлесерсу, его жене и второму сыну. Предприятие официально занимается финансовыми услугами, но прибыль ему генерирует целая сесть фирм. Прибыль "Regma 1" составила в прошлом году 15,41 млн евро.

В топ впервые вошел и вентспилсский предприниматель Олаф Беркис, который с прибылью 21,516 млн евро занимает четвертое место.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял совладелец ИТ-компании "Mikrotikls" Арнис Риекстиньш, который заработал 32,531 млн евро, а второе и третье место заняли владельцы "ABLV Bank" Эрнест Бернис (27,086 млн евро) и Олег Филь (26,875 млн евро).

В первой десятке находятся также представитель вентспилсского транзитного бизнеса Геннадий Шевцов (пятое место, 16,323 млн евро), председатель совета "Repharm" Елена Никитина (седьмое место, 9,014 млн евро), совладелец "Repharm" Иосиф Апт (восьмое место, 8,996 млн евро), предприниматель Владимир Иваникин (девятое место, 8,82 млн евро), а десятое место занял Гунтис Равис (7,885 млн евро), один из ветеранов списка.

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