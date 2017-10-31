Опрос: большинство латвийцев считает, что правительство не уважает мнение общества

Большинство жителей Латвии уверено, что в целом правительство не уважает мнение общества. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного исследовательским центром SKDS.
Результаты проведенного в сентябре опроса показали, что 80% населения не согласны с тем, что правительство принимает во внимание мнение общественности, в том числе 48% респондентов с этим скорее не согласны, а еще 40% - полностью не согласны.
Как отмечает SKDS, в целом результаты опроса по сравнению с предыдущими годами почти не изменилась, но возросла категоричность респондентов - в этом году тех, кто считает, что правительство совершенно не уважает общественное мнение, на шесть процентных пунктов больше.
12% респондентов в ходе опроса согласились с тем, что правительство в целом уважает мнение общества, а еще 7% участников опроса не могли дать конкретной оценки.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий