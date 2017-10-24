Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 24. октября

+6°C
Ветер: DA 7.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Modrīte, Mudrīte, Renāte

Опрос: самая большая угроза демографии - отъезд жителей за границу

Ключевые слова опрос

Фото: Эгон Зивертс

Демографической ситуации в Латвии больше всего угрожает отъезд людей за границу, и такие опасения чаще испытывают молодые люди. В то же время молодежь и наиболее оптимистична, так как ожидает, что 25-50% уехавших в последние годы вернутся, свидетельствует новейший опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Только 8% опрошенных ожидают, что в ближайшие пять лет в Латвию вернутся 25% и больше уехавших, а две трети населения думает, что вернется не более 10%. Чаще на возвращение соотечественников надеются жители Земгале, а наиболее скептичны жители Видземе.

По регионам отличается и мнение о том, как содействовать реэмиграции. В Латгале и Курземе чаще считают, что для этого нужно создать больше рабочих мест, а в Видземе - что нужно активнее поддерживать предпринимательство. В Земгале респонденты упомянули и более щедрые пособия для семей возвращенцев. Однако больше всего людей во всех регионах считают, что реэмиграции способствовал бы рост зарплат (81%).

Эмиграцию назвали первоочередным фактором, влияющим на демографию, 63% участников опроса, низкий уровень рождаемости беспокорит 22%, и в этой группе больше всего людей в возрасте 35-44 лет.

Люди считают препятствиями для рождения детей недостаток средств (81,4%) и неприемлемые бытовые условия (48,6%), но люди с высокими доходами чаще думают, что в семье должно быть только два ребенка (38,7%). У половины респондентов этой группы детей вообще нет.

Факторами, способствующими рождению детей, были названы доступность детских садов, льготы для многодетных семей, увеличение пособий.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!