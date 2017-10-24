Опрос: самая большая угроза демографии - отъезд жителей за границу

Ключевые слова опрос

Демографической ситуации в Латвии больше всего угрожает отъезд людей за границу, и такие опасения чаще испытывают молодые люди. В то же время молодежь и наиболее оптимистична, так как ожидает, что 25-50% уехавших в последние годы вернутся, свидетельствует новейший опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Только 8% опрошенных ожидают, что в ближайшие пять лет в Латвию вернутся 25% и больше уехавших, а две трети населения думает, что вернется не более 10%. Чаще на возвращение соотечественников надеются жители Земгале, а наиболее скептичны жители Видземе.

По регионам отличается и мнение о том, как содействовать реэмиграции. В Латгале и Курземе чаще считают, что для этого нужно создать больше рабочих мест, а в Видземе - что нужно активнее поддерживать предпринимательство. В Земгале респонденты упомянули и более щедрые пособия для семей возвращенцев. Однако больше всего людей во всех регионах считают, что реэмиграции способствовал бы рост зарплат (81%).

Эмиграцию назвали первоочередным фактором, влияющим на демографию, 63% участников опроса, низкий уровень рождаемости беспокорит 22%, и в этой группе больше всего людей в возрасте 35-44 лет.

Люди считают препятствиями для рождения детей недостаток средств (81,4%) и неприемлемые бытовые условия (48,6%), но люди с высокими доходами чаще думают, что в семье должно быть только два ребенка (38,7%). У половины респондентов этой группы детей вообще нет.

Факторами, способствующими рождению детей, были названы доступность детских садов, льготы для многодетных семей, увеличение пособий.