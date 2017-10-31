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Открыт новый социальный фонд для оказания помощи испытывающим трудности семьям  (1)

Ключевые слова социальная помощь

 Сегодня открыт новый социальный фонд - "Белый фонд", который будет оказывать практическую помощь испытывающим трудности латвийским семьям, сообщили агентству ЛETA в благотворительном фонде "Ziedot.lv".

Новый фонд в сотрудничестве с "Ziedot.lv" создан брендом "Baltais" молокоперерабатывающего предприятия АО "Tukuma Piens" .

Продукты питания и дрова нуждающимся семьям, минутка передышки родителям тяжело больных детей, бытовые товары семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, учебные и развивающие занятия для детей - нуждающихся в каждодневной поддержке семей в Латвии немало. В "Ziedot.lv" за помощью обратились несколько десятков семей, у которых нет денег на покупку музыкального инструмента для усыновленного ребенка, оплату занятий в бассейне для тяжело больных детей, на покупку детской коляски и питания, физио- и эрготерапии воспитаннику детдома.

"Семьи с детьми в Латвии чаще подвержены риску бедности. Мы, окружающие, можем протянуть руку помощи семьям, которые не справляются собственными силами. Мы ценим, что предприятие "Tukuma Piens" готово внести в это свой финансовый вклад", - отметила руководитель "Ziedot.lv" Рута Диманта.

До 30 апреля 2018 года в "Белый фонд" будет перечисляться 1 евроцент с каждого проданного во всех магазинах Латвии продукта "Baltais Eko". Фонд будет пополняться также средствами от пожертвований, собранных на портале "Ziedot.lv".

Директор АО "Tukuma Piens" Инт Пошкус сказал, что очень удовлетворен участием предприятия в благотворительной акции. "Мы предполагаем, что ежемесячно от продажи наших продуктов в благотворительный "Белый фонд" будет перечисляться около 5000 евро", - добавил он.

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