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Поддельные товары ежегодно причиняют экономике Латвии ущерб на 141 млн евро

Ключевые слова экономика

Фото: Публичное

Подделки различных брендовых товаров ежегодно наносят экономике Латвии ущерб более чем на 141 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Патентного правления Сандрис Лагановскис.

Не считая финансового ущерба, это также означает потерю около 2500 рабочих мест.

Лагановскис рассказал, что подделки становятся все более разнообразными - если ранее это была одежда, то в последнее время к ним добавились электротовары, медикаменты, запчасти для автомашин.

Самые большие убытки Латвии причиняет именно производство поддельной обуви и одежды - ежегодно примерно 70 млн евро и 1600 рабочих мест. На втором месте парфюмерия - в этой сфере убытки составляют 6 млн евро и примерно 600 рабочих мест.

Член правления компании "Pеtersona patents" Гатис Мержвинскис считает, что нынешняя система прав потребителей достаточно упорядочена, но есть определенные силы, в основном крупные транзитные компании, которые хотят, чтобы дела о нарушениях интеллектуальной собственности рассматривались в гражданском, а не в административном порядке, что очень замедляет рассмотрение дел и затрагивает права обладателей интеллектуальной собственности.

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