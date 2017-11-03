Подорожание электроэнергии ударит по малым и средним предприятиям

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Малые и средние предприятия Латвии больше всего пострадают от предстоящих с 2018 года изменений расчета входящей в плату за электроэнергию компоненты обязательной закупки, сообщает газета Dienas Bizness. Об этом говорили депутаты и приглашенные эксперты на заседании парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике. Предварительные расчеты Министерства экономики тоже подтверждают этот сценарий.

По данным Минэкономики, счета за электроэнергию увеличатся у предприятий, использующих подключение в 0,4 киловольта. Представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Каспарс Осис утверждает, что таким подключением пользуются преимущественно малые или средние предприятия.

"Вызывает опасения избранный принцип, при котором одни бизнесмены выигрывают, а другие теряют. Малые и средние предприятия окажутся проигравшими, а большие получат поддержку", - говорит Каспарс Осис.

Парламентский секретарь Министерства земледелия Ринголдс Арнитис полагает, что выгоды для крупного бизнеса придется компенсировать за счет малых и средних предприятий, многие из которых занимаются сельскохозяйственной деятельностью.

На портале eptirgotajs.lv каждый потребитель может воспользоваться специальным калькулятором, чтобы проверить, как на его расходах на электроэнергию отразится введение новой методики расчета компоненты обязательной закупки.

Владелец фермерского хозяйства Kalnavoti Янис Дзенис рассказал, что в феврале 2018 года счет Kalnavoti увеличится на 71,82 евро, а потребленная за девять месяцев электроэнергия обойдется на 431 евро дороже, чем за девять месяцев 2017 года.