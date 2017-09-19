После дождей в воде может быть всякая гадость

Инспекция здравоохранения призывает людей на территориях, где прошли особо сильные дожди, обратить внимание на качество питьевой воды.
Особенно осторожным следует быть при использовании местных источников воды и мелких колодцев. Клиенты централизованной системы водоснабжения могут чувствовать себя в большей безопасности, так как подземные скважины более защищены, заявили в инспекции.
Из-за сильных дождей места добычи питьевой воды могут быть загрязнены наземными водами, нередко и канализационными.
Поэтому инспекция рекомендует употреблять кипяченую или фасованную воду там, где дожди были особенно сильными. После окончания наводнения колодцы и погреба нужно вычистить.
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