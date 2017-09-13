Пострадавшие от дождей фермеры подали более 400 заявок на обследование площадей

Служба поддержки села (СПС) до сих пор получила от крестьян 405 заявки на получение компенсаций за погибшие в результате сильных дождей посевы площадью 12 000 га и запасы сена в размере 3200 тонн, сообщила агентству ЛЕТА руководитель СПС по общественным отношениям Кристине Илгажа.
СПС принимает заявления в региональных отделениях и организует выезды в волости и края. Фермеры пока все еще оценивают объем ущерба, и не все еще подали заявки - многие консультируются со службой и надеются, что часть урожая удастся убрать, рассказала директор СПС Анна Витола-Хелвига.
Работники службы обследуют поля каждый день, включая выходные. Есть поля, урожай на которых полностью уничтожен, а есть и такие, доступ к которым очень затруднен, поэтому служба использует спутниковые изображения.
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