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Пожертвования физических лиц партиям будут еще более ограничены  (1)

Ключевые слова сейм | партии | пожертвования

Фото: liepajniekiem.lv

Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону о финансировании политических организаций, предусматривающие, что физические лица смогут жертвовать партиям не более 39% доходов, декларированных в предыдущем календарном году.

Ранее физлица могли финансировать партии из своих доходов, полученных в том же году или в предыдущие два года. Виды доходов устанавливает закон о налогах и пошлинах.

Ранее представители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) рассказали депутатам, что физические лица нередко отдавали партиям половину своих денег или даже все декларированные доходы. Повседневные расходы спонсоры якобы покрывали из доходов прежних лет, что вызывало у БПБК сомнения в истинном происхождении денег.

Решение о прекращении финансирования партии из госбюджета можно будет принимать в том случае, если из этих денег неоправданно потрачено более 10%.

Не получило поддержки предложение депутата Лолиты Чигане повысить финансирование партий из госбюджета на 0,2 евро за каждого избирателя, если партия учредила молодежную организацию или способствовала политической активности в регионах.

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