Правительство поддержало выплату 14,87 млн евро пострадавшим от наводнения крестьянам

Правительство поддержало выплату 14,87 млн евро латвийским крестьянам, пострадавшим от наводнения. Эта сумма будет выделена из программы "Средства на непредвиденные обстоятельства", сообщили агентству ЛЕТА в правительстве.
До 2 октября фермеры, у которых в результате дождей и затопления погибли посевы, заготовленное сено и ульи, подавали заявки на обследование площадей в региональные учреждения Службы поддержки села. Заявления о посевах гречки и кукурузы можно было подавать до 15 октября.
После обследования полностью погибшими признаны 73 538 га посевов и посадок, 13 071 тонна сена, 16 пчелиных семей.
Общие заявленные убытки составили 20,538 млн евро, но с учетом возможностей государственного бюджета они будут покрыты только частично - на 71,9%.
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