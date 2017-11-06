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Правительство пока не будет рассматривать стратегию развития биоэкономики до 2030 года

Ключевые слова правительство

Фото: Канцелярия Сейма

Комитет Кабинета министров с учетом возражений сторон решил пока не передавать на рассмотрение в правительство стратегию развития биоэкономики до 2030 года, разработанную Министерством земледелия.

Как заявила представитель Министерства охраны среды и регионального развития Алда Озола, в процессе разработки стратегии не хватило дискуссий, и министерство опасается, как включенные в документ предложения повлияют на окружающую среду и обязательства Латвии по климатическим изменениям.

На отсутствие дискуссий по этому вопросу указал и Латвийский союз самоуправлений, который также предложил пока отложить этот вопрос.

В докладе Министерства земледелия говорится, что для реализации стратегии по развитию биоэкономики до 2030 года требуется 20 млрд евро.

Биоэкономика - часть народного хозяйства, которая в процессе производства продуктов питания, кормов, индустриальной продукции и энергии использует возобновляемые природные ресурсы, например, растения, микроорганизмы и т.д. Отраслями биоэкономики являются сельское хозяйство, рыболовство, пищевая промышленность, лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, а также отдельные сегменты химической промышленности, биотехнологий и энергетики.

Доля традиционных отраслей биоэкономики - сельского, лесного, рыбного хозяйства, пищевой и деревообрабатывающей промышленности - в производственном секторе Латвии в 2014 году составляла 57% общей добавленной стоимости всех промышленных отраслей, что почти в шесть раз больше, чем в следующем по величине секторе - производстве металлов и металлических изделий.

Цель развития биэкономики в Латвии - сделать эти отрасли лидерами по внедрению инноваций, сохранению, эффективному и устойчивому использованию природных ресурсов, производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, развитие экспорта и занятости, а также баланс экономических интересов с охраной окружающей среды, снижение влияния на климат, сохранение и приумножение биологического разнообразия.

По оценке Минземледелия, к 2030 году экспорт отраслей биоэкономики может достичь по крайней мере 9 млрд евро. На реализацию стратегии развития биоэкономики до 2030 года необходимо около 20 миллиардов евро инвестиций в инновации и разработку новых продуктов, расширение и модернизацию производства, создание новых предприятий и развитие инфраструктуры.

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