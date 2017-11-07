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Правительство решило не объединять LMT и ''Lattelecom''

Ключевые слова латтелеком | лмт

Правительство постановило, что телекоммуникационные операторы "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) и "Lattelecom" не будут объединены, сообщил журналистам после заседания Кабинета министров министр экономики Арвил Ашераденс.

Правительство приняло такое решение, рассмотрев доклад Министерства экономики о дальнейших действиях с государственными долями капитала предприятий.

Как отметил Ашераденс, Кабинет министров принял политические решение вопреки предложениям Минэкономики о начале переговоров с "Telia Company" о возможном объединении предприятий, при этом государство получило бы 51% объединенной компании.

По словам министра, такое решение принято с учетом позиции национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, которое решило не поддерживать объединение LMT и "Lattelecom", а коалиция ранее договорилась о том, что данное решение может быть принято только единогласно.

Переговоры с "Telia" будут продолжены, чтобы обеспечить дальнейшую деятельность LMT и "Lattelecom".

По словам министра, работа одного из предприятий в настоящее время очень затруднена из-за сложностей с принятием решений в ее совете, и по этому вопросу будет вестись поиск компромиссов с "Telia".

Ашераденс отметил, что не известно, какие шаги далее предпримет "Telia", но компания уже ранее выражала недовольство существующей ситуацией. "Скорее всего, они будут искать решения, как выйти из этой ситуации, в том числе не исключено, что они могут продать свои акции", - сказал министр, добавив, что правительство рассмотрит вопрос о права преимущественной покупки на акции "Telia", если такая необходимость возникнет.

В ноябре 2015 года "Telia" выступила с предложением объединить LMT и "Lattelecom", но в апреле прошлого года правительство постановило, что пока компании, как и прежде, будут работать по отдельности. Кабинет министров также решил привлечь независимых международных консультантов "KPMG Baltics", чтобы оценить все аспекты дальнейшего развития компаний. "KPMG Baltics" предложила создать интегрированную компанию, в которой "Telia" и государству на основе договора акционеров принадлежало бы равное количество акций - 30-40%, а еще 30% акций через биржу могли бы приобрести частные акционеры и пенсионные фонды.

За исследование "KPMG Baltics" было уплачено почти 180 тыс. евро. На вопрос, не потрачены ли они зря, министр экономики ответил, что исследование было очень хорошим и помогло принять решение по этому вопросу.

Также Ашераденс заверил, что в настоящее время нет никаких признаков снижения стоимости "Lattelecom" и LMT.

Как сообщалось, ранее скандинавская телекоммуникационная компания "Telia Company" предупредила правительство Латвии о том, что может продать свои доли LMT и "Lattelecom", если они не будут объединены.

Предприятиям группы "Telia" "Sonera Holding" и "Telia Company" принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице ГАО "Latvijas Radio un televizijas centrs" и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании "Lattelecom", контролируемой совместно "Telia" и государством.

Предприятию группы "Telia" "Tilts Communications" принадлежит 51% долей капитала "Lattelecom", а государству в лице АП - 49%.

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