Правительство сегодня за закрытыми дверями утвердило новый план мобилизации армии, который заменит план, утвержденный в 2006 году.
Как ранее пояснили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны, план мобилизации Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии подготовлен в соответствии с действующими документами оборонной политики, правилами Кабинета министров и документами операционного планирования НВС, а также с учетом изменений ситуации с безопасностью и структурных изменений НВС за последние годы.
По закону, план готовится на случай чрезвычайного положения или войны. Он предусматривает развертывание НВС для частичной или полной боевой готовности, устанавливает руководство, обязанности, порядок и материально-техническое обеспечение мобилизации.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий