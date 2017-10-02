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ПВС: АЧС могла быть занесена в хозяйства с фруктами и овощами

Ключевые слова свиная чума | животные

Африканская чума свиней (АЧС) могла быть занесена в хозяйства в Яунауцской, Приекульской и Варкавской волостях через кормление животных овощами и фруктами, сообщила представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Анна Йоффе.

Такой вывод появился после первичного эпидемиологического расследования. Фрукты и овощи скармливались свиньям без термической обработки.

Также дополнительным фактором риска стали другие животные, которые могли принести вирус с пастбищ.

В сентябре констатировано три вспышки АЧС у домашних свиней.

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