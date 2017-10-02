ПВС: АЧС могла быть занесена в хозяйства с фруктами и овощами

Африканская чума свиней (АЧС) могла быть занесена в хозяйства в Яунауцской, Приекульской и Варкавской волостях через кормление животных овощами и фруктами, сообщила представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Анна Йоффе.
Такой вывод появился после первичного эпидемиологического расследования. Фрукты и овощи скармливались свиньям без термической обработки.
Также дополнительным фактором риска стали другие животные, которые могли принести вирус с пастбищ.
В сентябре констатировано три вспышки АЧС у домашних свиней.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий