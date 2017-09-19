ПВС проверит подозрения о поставках в Латвию продуктов худшего качества

Ключевые слова пвс | продукты | качества

Министр земледелия Янис Дуклавс поручил Продовольственно-ветеринарной службе проанализировать состав продуктов, которые продаются в магазинах Латвии, на предмет идентичности с точно такими же продуктами, продающимися в других странах ЕС. Министерство хочет выяснить, действительно ли отличается состав, как об этом говорят уже многие годы.

Министерство инициировало проверки после недавнего заявления президента Еврокомиссии Жана Клода Юнкера о том, что в разных странах ЕС потребителям продают продукты с разным составом, хотя сама упаковка и бренд ничем не отличаются.

В более бедные страны ЕС, в том числе Латвию, уходят продукты с худшим составом, а потребители из более богатых стран покупают продукты с лучшим составом.

«Недопустимо, что один и тот же торговый знак продает свою продукцию в разные страны ЕС с разным качеством, - считает Дуклавс. Если заявление Юнкера подтвердится, тогда я лично буду инициировать изменения в нормативных документах ЕС, чтобы запретить торговлю продуктами с разным составом и качеством. У латвийских потребителей есть право знать, какие зарубежные производители нарушают принципы честной конкуренции».

Напомним, об этой проблеме долгое время говорят в Латвии. Евродепутат Артис Пабрикс в разговоре с rus.db.lv ранее подтверждал, что такая проблема существует. По его словам, одни и те же производители продают в страны Восточной Европы товар с более низким качеством, но по более высокой цене, а в Западной Европе, наоборот, на полках магазинов продается товар более высокого качества, но дешевле, чем у нас.

«Ситуация просто абсурдная! Почему вообще эта проблема коснулась Латвии и Восточной Европы? - говорит Пабрикс. Очевидно, что это вопрос амбиций производителей, которые хотят получить большую прибыль. В наших магазинах продаются продукты, в составе которых дешевые ингредиенты. Однако стоят они дороже, чем продукты той же марки с более дорогими ингредиентами, которые торгуются в западных сетях. Получается, что вопрос платежеспособности жителей уже перестал быть главным? И почему тогда продуктами худшего качества не торгуют в Западной Европе?»