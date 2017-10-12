Расходы Кабинета министров в будущем году вырастут на 1,58 млн евро

Ключевые слова кабинет министров

В следующем году расходы Кабинета министров увеличатся на 1,58 млн евро или 21%, предусматривает одобренный правительством законопроект о бюджете 2018 года.

В этом году расходы правительства составляют 7,49 млн евро, а в 2018 году они запланированы в размере 9,07 млн. евро.

6,42 млн евро из этой суммы предназначены для реализации основных государственных функций - в прошлом году объем средств на эти цели составлял 5,69 млн евро. В свою очередь для реализации мероприятий с софинансированием из фондов ЕС правительству будет выделено 2,66 млн евро по сравнению с 1,79 млн евро в прошлом году.