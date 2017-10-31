Расширен круг врачей и диагнозов, входящих в ''зеленый коридор''

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Правительство приняло поправки в порядке организации и финансирования здравоохранения, предусматривающие расширение системы первичной диагностики опухолей, или "зеленого коридора".

Добавлены новые локализации злокачественных опухолей, изменения внесены и в порядок проведения исследований, чтобы обеспечить большую доступность лечения онкологическим больным.

С октября прошлого года "зеленый коридор" распространяется на пациентов с 11 самыми частыми локализациями рака. Теперь порядок, предусматривающий проведение исследований в течение 10 дней, относится также к раку поджелудочной железы, печени, желчно-проходных путей и желчного пузыря, кожи, центральной нервной системы, губы, полости рта, глотки и щитовидной железы.

Также расширен круг врачей, которые имеют право в приоритетном порядке направлять пациентов на диагностику онкозаболеваний. В дальнейшем направления могут выдавать не только семейные врачи, но и гинекологи, а также врачи-специалисты пяти учреждений - Рижской Восточной больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиньша, Даугавпилсской региональной больницы, Лиепайской региональной больницы и Приморской больницы.

Поправки призваны ускорить диагностику онкологических заболеваний, чтобы своевременно начинать их лечение.

Также приняты поправки, связанные с искусственным оплодотворением - перед тем, как начать процедуру, состояние здоровья пациентки должно быть повторно проверено, и эту консультацию она имеет право получить как оплачиваемую государством услугу.