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Ремонт на крупнейших автодорогах Латвии: поездка может занять на час больше обычного

Ключевые слова дороги | движение

Фото: LETA

На дорогах по всей Латвии продолжаются летние ремонтные работы, поэтому предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает всех автоводителей при планировании поездок на выходные считаться с транспортными ограничениями. На некоторых направлениях придется провести в дороге на час больше.

На главных шоссе страны ремонт ведется на участке от Риги до Вентспилса, Риги до Лиепаи, Валмиеры до Валки, Даугавпилса до Медуми, Резекне до Аудрини, а также от Стирниене до Вилян.

В Земгале самый крупный ремонт дорог ведется возле Рижской ГЭС и Плявиньской ГЭС, на участке от Яунелгавы на трассе Бауска — Айзкраукле (Р87). Там значительно замедлено движение транспорта из-за установленных временных светофоров.

В Видземе начат ремонт Таллинского шоссе перед границей с Эстонией (А1). Работы продолжаются на Валмиерском шоссе (А3), где установлены временные светофоры перед Валкой и на въезде и выезде из Валмиеры.

В Латгалии работы ведутся на нескольких участках трассы Екабпилс — Резекне (А12). Семь светофоров стоит до Лудзы, еще десять — в окрестностях Вараклян. На каждом из этих участков следует считаться с дополнительным часом в пути.

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