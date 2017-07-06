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Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский «Риетуму банка» к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал «CBanque».

Президент «Риетуму банка» Александр Панков приговорен у четырем года лишения свободы условно, руководитель представительства «Риетуму банка» во Франции Сергей Щука - к одному году лишения свободы условно.

«Риетуму банка» запрещено в течение пяти лет работать во Франции.

Главный обвиняемый по этому делу - бывший руководитель компании «France Offshore» Навад Бенсусан - приговорен к пяти годам (трем годам реального и двум условного) тюремного заключения.

«Мы детально ознакомимся с полным текстом приговора и затем вместе с нашими адвокатами примем решение о дальнейших действиях. В данный момент мы можем утверждать, что полностью не согласны с приговором и обжалуем его», - сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе «Риетуму банка».

Представители банка сообщили, что «Риетуму банка» сотрудничал с правоохранительными органами Франции в ходе всего расследования и судебного процесса. «Мы никогда не были причастны к уклонению от уплаты налогов, и ни банк, ни его президент не были лично причастны и заинтересованы в таких действиях. Поэтому присужденный банку штраф в размере 80 млн евро и примененные к президенту банка санкции совершенно необоснованны», - подчеркнули в банке.

В дальнейшем, до окончания судебного процесса, «Риетуму банка» воздержится от комментариев.

Руководитель коммуникационного отдела Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Лайма Ауза сообщила агентству ЛЕТА, что «Риетуму банка» известил КРФК о приговоре суда первой инстанции по делу «France Offshore».

Несмотря на то, что банк намерен обжаловать приговор, КРФК оценит, как присужденный банку денежный штраф повлияет на капитал банка, а значит, и на планы его развития. Обычно в таких случаях КРФК требует от банка создать накопления в размере не менее 50% от суммы штрафа, отметила она.

«КРФК хочет подчеркнуть, что в данном случае речь не идет о влиянии на финансовую стабильность банка. Банк работает с прибылью и у него есть средства на покрытие этого денежного штрафа. В 2016 году прибыль «Rietumu banka» составила 80,3 млн евро, в первом квартале 2017 года - 15,4 млн евро», - сказала Ауза

Передача Латвийского ТВ«De Facto» весной 2016 года сообщила, что по уголовному делу, переданному французской прокуратуре, «Риетуму банка» и его президенту Панкову предъявлено обвинение в оказании помощи в отмывании денег.

«Риетуму банка» ранее заявил, что не согласен с предъявленным обвинением в оказании помощи «France Offshore» и с требуемым прокурором штрафом в размере 90 млн евро. Банк подчеркнул, что действовал корректно, соблюдая законы.