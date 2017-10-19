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Самой прибыльной отраслью в прошлом году были финансы и страхование

Ключевые слова бизнес

Фото: liepajniekiem.lv

Самой прибыльной отраслью в прошлом году были финансы и страхование - общая прибыль в этой отрасли составила после уплаты налогов 397 млн евро, сообщается в ежегодном журнале "Dienas Bizness" "100 самых богатых людей Латвии".

В 2014 году общая прибыль в отрасли финансов и страхования превысила 395 млн евро, а в 2015 году она составила 406 млн евро.

Второй самой зарабатывающей отраслью была торговля, позиции которой неизменны в последние три года. В прошлом году общая прибыль торговой отрасли после уплаты налогов выросла до 378,7 млн евро. Как отметила член правления "Lursoft" Дайга Киопа, торговля представлена в Латвии шире всего - ее называют сферой деятельности 30 тыс. предприятий.

Третья самая прибыльная отрасль - обрабатывающая промышленность и производство, общая прибыль в прошлом году - 270,9 млн евро. В 2014 году прибыль промышленности составила 316,6 млн евро, а в 2015 году уменьшилась на 34%.

Следующей по прибыльности отраслью являются снабжение электроэнергией и газом (199,3 млн евро). Хороших показателей достигает сельское хозяйство - в 2014 году прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 193,1 млн евро, в 2015 году - 201,6 млн евро, а в прошлом году уменьшилась на 8%.

Шестое место занимает строительство, прибыль которого в прошлом году уменьшилась на 67%, зато уже в первом квартале объем строительной продукции вырос на 8,4%, что связано с освоением фондов ЕС.

В десятку самых прибыльных отраслей вошла также отрасль транспорта и логистики. Прибыль этих предприятий в 2015 году составляла 172,7 млн евро, в прошлом году уменьшилась на 17%.

Самой перспективной и экспортоспособной отраслью являются ИТ и телекоммуникации. В 2014 году прибыль предприятий ИКТ составила 129 млн евро, в 2015 году - 121 млн евро, в 2016 году - 141,7 млн евро.

Топ самых прибыльных отраслей составили издательство "Dienas Bizness" и "Lursoft".

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