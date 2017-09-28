Самоуправления запросили деньги на восстановление пострадавших от наводнений дорог и зданий

Самоуправления запросили финансирование на ликвидацию последствий наводнений в основном на восстановление дорог и улиц, но есть также запросы средств на ликвидацию повреждений зданий нескольких учебных заведений и музея, сообщили агентству ЛETA в Министерстве охраны среды и регионального развития (МОСРР).
Требуются средства и на восстановление протоков, сети ливневой канализации и ремонт задния. Из-за проливных дождей оказались повреждены и требуют ремонта здания школ в Лудзе, Ругайском крае, Резекне, а также здание Латгальского культурно-исторического музея.
МОСРР принимает подготовленные самоуправлениями документы на восстановление частного жилья до 2 октября.
Как сообщалось, после вызванных ливнями наводнений МОССР получило от 22 самоуправлений запросы финансирования на восстановление объектов инфраструктуры в размере 2,899 млн евро.
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