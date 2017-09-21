Сейм отклонил идею Вейониса о прекращении присуждения статута негражданина детям

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Сейм сегодня отклонил проект закона о прекращении присуждения статута негражданина детям, поданный президентом Раймондом Вейонисом.

За передачу этого законопроекта на рассмотрение в комиссии проголосовало 39 депутатов, представляющих оппозицию, так называемую «четверку» «Единства», а также независимые депутаты Эдвард Смилтенс и Роман Милославский. Против проголосовало 38 депутатов, 14 парламентариев воздержались.

В процессе принятия решения о передаче законопроекта в комиссии за и против могут выступить по одному депутату, представляющему конкретное мнение. Депутат Гунарс Кутрис (NSL) призвал поддержать инициативу президента и думать о будущем. В свою очередь Эдвинс Шноре (ВЛ-TБ/ДННЛ) призвал законопроект не поддерживать, так как «сквозь него слишком просвечивает политическая коррупция». Он добавил, что уже сейчас родителям достаточно сказать «да» и детям присуждают гражданство Латвии.

Законопроект предусматривает прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

«Латвия является демократичным и современным государством Европы, и надо приложить все усилия, чтобы Латвия развивалась и укреплялась. Система образования Латвии способна готовить и воспитывать серьезных, честных и ответственных людей, являющихся патриотами Латвии с крепким чувством принадлежности», - подчеркивает Вейонис.

Изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в Латвии, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны, указывает президент.

Эта инициатива вызвала разногласия в правящей коалиции. Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-TБ/ДННЛ) заявило, что не поддержит инициативу президента о прекращении присуждения статуса негражданина детям.

Но четыре депутата парламентской фракции партии "Единство", которые сейчас представляют "Движение "За!" - Лолита Чигане, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Интс Далдерис - были готовы поддержать инициативу президента.

Входящая в Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) Латвийская зеленая партия сначала хотела обсуждать этот вопрос, но затем изменила позицию, предложив фракции СЗК рассматривать вопрос, чтобы не проводить несколько заседаний.