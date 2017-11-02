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Сейм во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны

Ключевые слова сейм | ветераны войны

Фото: youtube

Сейм сегодня во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны.

Законопроект предложен комиссией Сейма по правам человека и общественным делам с целью оценить заслуги граждан Латвии, которые во время Второй мировой войны в составе регулярных военных частей других государств участвовали в вооруженной борьбе против военных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников.

Участниками Второй мировой войны планируется признать граждан Латвии, являвшихся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянных жителей Латвии, легально въехавших в страну до этой даты. Эта норма не будет распространяться на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны также сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус не будет присвоен также сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников их финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие аналогичные преступления.

Законом планируется установить, что Латвия не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны.

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Самоуправления будут вправе решать вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны и в рамках своих бюджетов выделять им пособия, льготы по уплате муниципальных пошлин или в получении услуг.

Сейм еще должен рассмотреть этот законопроект в окончательном чтении.

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