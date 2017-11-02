Семейные врачи настаивают на увеличении суммы капитации без дополнительных условий

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Для Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) важно, чтобы сумма капитации была увеличена без дополнительных условий, сказала в интервью агентству ЛЕТА президент ЛАСВ Сармите Вейде.

Это необходимо, чтобы врачи могли покрыть все расходы, предусмотренные для них, чтобы обеспечить услуги здравоохранения для пациентов, пояснила она.

Выполнение или невыполнение предложенных Министерством здравоохранения целевых критериев (объем работы или охват пациентов и интенсивность работы) не свидетельствует о том, что пациент получил от семейного врача соответствующие его нуждам услуги, считает Вейде.

К тому же слишком большая сконцентрированность на формальной организации труда и интенсивном выполнении большого объема работы ставит под угрозу качество полученных пациентом услуг, подчеркнула она.

Минздрав предлагает увеличить сумму капитации примерно на 28%, это близко к требованию ЛАСВ, но не обещает увеличить ее также в 2019 и 2020 гг., что является одним из забастовочных требований.

Действующие сейчас 11 критериев качества работы врача необходимо пересмотреть, больше ориентировав их на достижение цели и результата, но для их разработки требуется время, отметила президент ЛАСВ.

Еврокомиссия к началу 2018 года даст всем странам-участницам ЕС рекомендации по критериям качества первичного здравоохранения, на их основе можно будет разработать новую систему усовершенствования качества работы семейного врача, добавила она.