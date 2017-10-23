Шадурскис: изменения в русских школах нужны, чтобы создать единую политическую нацию

Ключевые слова Карлис Шадурскис

Латвии нужна единая политическая нация, но этой цели невозможно достичь, если существует образование на разных языках. Необходимо двигаться к тому, чтобы молодежь училась вместе, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ, комментируя планируемую реформу образования на русском языке.

По словам министра, протестуют против реформ те политические силы, которые хотят, чтобы было максимально много молодых людей со слабыми знаниями латышского языка, живущих под влиянием российской пропаганды.

Шадурскис отметил, что никаких неясностей по поводу грядущей реформы нет. Абсолютно все учителя уже сейчас должны знать государственный язык на высшем уровне, а, если это не так, ответственность за это ложится на соответствующее самоуправление. У учителей были все возможности за более чем 15 лет освоить государственный язык. Учебные программы тоже уже готовы - остается их только взять с латышского потока.

На вопрос о том, не снизится ли в результате реформ уровень образования русскоязычных детей, Шадурскис ответил риторически - действительно ли авторы подобных высказываний полагают, что русские глупее других народов и не способны выучить еще один язык?

Как сообщалось, сегодня возле здания Министерства образования и науки (МОН) состоится митинг против позиции президента Раймонда Вейониса, который 11 октября заявил, что постепенно школы должны перейти на обучение только на латышском языке.

Ряд русских организаций обратился с открытым письмом к премьер-министру Марису Кучинскису, выражая недовольство этой инициативой, которая была поддержана и премьером.

По мнению авторов письма, в случае перехода только на латышский язык обучения школам будет причинен непоправимый вред - ученикам будет еще сложнее осваивать материал, и их знания по сравнению с латышскими школьниками, обучающимися на родном языке, будут ухудшаться. "Только одна европейская страна уничтожает сейчас образование нацменьшинств, и это охваченная кризисом и насилием Украина. В Латвии подобного кризиса и противостояния в обществе нет", - говорится в письме.

Митинг пройдет с 12 часов на перекрестке ул. Вальню и Смилшу у здания МОН. Инициатор митинга - частное лицо Деги Караев. Планируется, что в нем примут участие примерно 100 человек.