Шадурскис консультировался со спецслужбами о рисках перевода среднего образования на латышский язык

В вопросе о переводе среднего образования на латышский язык министр образования и науки Карлис Шадурскис консультировался со спецслужбами. Об этом он рассказал в интервью интернет-порталу "Delfi".
По его словам, сейчас, когда поднят вопрос о переводе преподавания общеобразовательных предметов на латышский язык, "на свет прожекторов выходят депутат Европаламента Татьяна Жданок и ее соратники", и в этом есть известный риск.
В планируемой реформе Шадурскис видит несколько сложных проблем, осознает он также внутри- и внешнеполитические вызовы, которые с ней связаны.
О возможных рисках министр консультировался со спецслужбами. "Риски есть", - сказал он, не раскрыв содержание этих консультаций.
Как сообщалось, с 2020/2021 учебного года Минобразования планирует перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык. Соответствующие поправки министерство планирует разработать в сотрудничестве с национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.
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