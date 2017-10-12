СК оштрафовал три торгующих стройматериалами предприятия на 5,78 млн евро за запрещенное соглашение

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Совет по конкуренции (СК) за запрещенное соглашение оштрафовал предприятия по торговле стройматериалами ООО "Depo DIY" ("Depo"), AО "Kesko Senukai Latvia" и ООО "Тирдзниецибас намс "Курши"" в общей сложности на 5,78 млн евро, сообщил агентству ЛETA представитель СК Том Новикс.

На "Depo" наложен штраф в размере 3,718 млн евро, на "Тирдзниецибас намс "Курши"" - 1,145 млн евро, на "Kesko Senukai Latvia" - 920,618 тыс. евро.

Перед принятием этого решения с поставщиками стройматериалов ООО "Knauf" и ООО "Norgips", а также с одним из причастных к делу торговцев - ООО "Круза" заключены административные договоры, предусматривающие прекращение правового спора и уплату денежного штрафа на общую сумму 1,6 млн евро.

Как указывает СК, предприятия в течение длительного времени искусствено поддерживали согласованный уровень розничных цен на продукцию "Knauf" и "Norgips". Изучив дело, СК констатировал наличие запрещенного соглашения между "Knauf" и "Norgips", а также "Depo", "Kesko Senukai Latvia", "Тирдзниецибас намс "Курши"" и "Круза".

Соглашение проявляется как в форме вертикальных ограничений ("Knauf" и "Norgips" устанавливают розничные цены и их уровень для каждого из розничных торговцев), так и горизонтального картельного сговора (розничные торговцы согласованно поддерживают уровень цен на товары "Knauf" и "Norgips" в розничной торговле).

Денежный штраф за допущенные нарушения конкурентного права устанавливается в процентах от нетто-оборота участника рынка за последний финансовый год до дня выявления нарушения.

"Depo" не согласно с выдвинутыми обвинениями и собирается использовать для своей защиты все предусмотренные законом права, "Kesko Senukai Latvia" и "Тирдзниецибас намс "Курши"" еще не приняли решение в связи с наложенным СК штрафом.