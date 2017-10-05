Собрано необходимое количество подписей под коллективной инициативой об отзыве депутатов

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано более 10 000 подписей под инициативой, которая предусматривает возможность отзыва депутатов Европейского парламента, Сейма и самоуправлений.
Сбор подписей был начат еще в 2011 году Янисом Гаварсом. Как отмечает автор инициативы, отзыв депутатов позволит обществу влиять на общественные и политические процессы в стране.
Гаварс предлагает отзывать депутатов, которые замечены в антиконституционной деятельности, против которых возбуждены уголовные дела.
В инициативе подчеркивается, что такая возможность важна в тех случаях, когда депутаты после избрания нарушают клятву, не выполняют обещания, ведут антигосударственную деятельность, подрывают своим поведение престиж госуправления.
В целом под инициативой с 2011 года подписались 10 017 человек.
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