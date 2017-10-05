Собрано необходимое количество подписей под коллективной инициативой об отзыве депутатов

Ключевые слова сбор подписей

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано более 10 000 подписей под инициативой, которая предусматривает возможность отзыва депутатов Европейского парламента, Сейма и самоуправлений.

Сбор подписей был начат еще в 2011 году Янисом Гаварсом. Как отмечает автор инициативы, отзыв депутатов позволит обществу влиять на общественные и политические процессы в стране.

Гаварс предлагает отзывать депутатов, которые замечены в антиконституционной деятельности, против которых возбуждены уголовные дела.

В инициативе подчеркивается, что такая возможность важна в тех случаях, когда депутаты после избрания нарушают клятву, не выполняют обещания, ведут антигосударственную деятельность, подрывают своим поведение престиж госуправления.

В целом под инициативой с 2011 года подписались 10 017 человек.