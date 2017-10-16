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Составлен новый список 100 богатейших людей страны  (1)

Ключевые слова богатые люди

Фото: Эгон Зивертс

На этой неделе будет объявлен новый список 100 самых богатых латвийцев, сообщила агентству ЛETA представитель газеты "Dienas Bizness" Даце Ремпе.

Новый список 100 богатейших людей Латвии будет уже 21-м по счету. Одновременно в издаваемом "Dienas Bizness" журнале "Миллионер" будут опубликованы еще три списка: 100 людей, получивших наибольшую прибыль, 100 людей, получивших наибольшие дивиденды и 100 предпринимателей, потерпевших самые большие убытки.

В списке 100 богатейших людей Латвии в этом году появилось 41 новое имя, такое же число миллионеров было исключено из списка. Самая крупная индивидуальная прибыль в Латвии составила 32,531 млн евро, самые большие убытки - 15,46 млн евро, самые большие дивиденды - 10,99 млн евро.

В целом, как отмечают составили списка, латвийские миллионеры становятся богаче - общая стоимость бизнеса входящих в первую десятку людей два года назад составляла 1,41 млрд евро, увеличившись за год на 40 млн евро, в прошлом году прирост составил 30 млн евро, а в этом году их общее состояние оценивается уже в 1,421 млрд евро.

Общее состояние 100 богатейших людей Латвии год назад оценивалось в 2,83 млрд евро, а в этом году выросло до 2,91 млрд евро.

Презентация списка 100 латвийских миллионеров состоится в четверг, 19 октября, в 11.00 в "Bellevue Park Hotel Riga" на ул. Слокас, 1 в Риге.

Список представят его составитель журналист Лато Лапса, член правления ООО "Lursoft" Дайга Киопа и член правления и совладелец газеты "Dienas Bizness" Янис Маршанс.

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