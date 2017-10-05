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Совет по конкуренции оштрафовал "Depo" на 3,7 млн евро за участие в картеле

Ключевые слова депо | штрафы | штраф

Фото: Egons Zīverts

Совет по конкуренции (СК) оштрафовал предприятие по торговле стройматериалами ООО "Depo DIY" ("Depo") на 3,7 млн евро за участие в картеле розничных торговцев. Предприятие намерено обжаловать это решение.

СК пока не комментирует решение о штрафе, а "Depo" заявляет, что категорически не согласно с обвинениями.

Предприятие сообщает, что СК начал проверку в "Depo" после того, как провел оценку деятельности ООО "Knauf", во время которой получил материалы о том, что эта фирма пыталась добиться для своей продукции более высоких розничных цен. "Depo" требованиям "Knauf" подчиниться отказалось.

"Несмотря на старания "Depo" предоставить СК все необходимые пояснения и доказательства, СК продолжает обвинять предприятие в том, что с 2006 по 2014 год оно принимало участие в картеле компаний розничной торговли, устанавливая более высокие розничные цены на продукцию "Knauf". Высказано также необоснованное предположение о том, что в указанный период "Depo" придерживалось рекомендованных "Knauf" цен", - говорится в сообщении "Depo" для прессы.

"Depo" утверждает, что продавало продукты "Knauf" в своих магазинах в соответствии со своей стратегией, то есть предлагая самые низкие цены на рынке.

СК во время расследования не углублялся в пояснения представителей "Depo" о ценовой политике и рыночной ситуации, что предприятие расценивает как некомпетентность и непрофессионализм, говорится в заявлении.

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