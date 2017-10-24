Среди претендентов на "airBaltic" нет глобальных авиакомпаний

Среди потенциальных инвесторов авиакомпании "airBaltic" есть инвестиционный фонд, но нет глобальных авиакомпаний, заявил сегодня в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
Среди оставшихся партнеров по переговорам нет "экзотических стран", добавил он. Переговоры с мировыми авиакомпаниями завершились безуспешно, и в этом случае вообще возникает вопрос о цели покупки - не будет ли латвийская авиакомпания превращена в "небольшой филиал", сказал премьер.
По его словам, основная задача правительства в выборе инвестора - чтобы Рига оставалась базой для авиаперелетов, а "airBaltic" оставалась национальной компанией и могла бы расшириться. Что касается количества принадлежащих государству долей, то этот вопрос еще нужно обсуждать.
Аналогично обстоит дело с телекоммуникационными компаниями LMT и "Lattelecom" - правительство не хочет, чтобы мы были "маленьким филиалом большого предприятия".
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий