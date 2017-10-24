Среди претендентов на "airBaltic" нет глобальных авиакомпаний

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Среди потенциальных инвесторов авиакомпании "airBaltic" есть инвестиционный фонд, но нет глобальных авиакомпаний, заявил сегодня в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Среди оставшихся партнеров по переговорам нет "экзотических стран", добавил он. Переговоры с мировыми авиакомпаниями завершились безуспешно, и в этом случае вообще возникает вопрос о цели покупки - не будет ли латвийская авиакомпания превращена в "небольшой филиал", сказал премьер.

По его словам, основная задача правительства в выборе инвестора - чтобы Рига оставалась базой для авиаперелетов, а "airBaltic" оставалась национальной компанией и могла бы расшириться. Что касается количества принадлежащих государству долей, то этот вопрос еще нужно обсуждать.

Аналогично обстоит дело с телекоммуникационными компаниями LMT и "Lattelecom" - правительство не хочет, чтобы мы были "маленьким филиалом большого предприятия".