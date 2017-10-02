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Теперь фоторадары в Латвии проверяют скорость, OCTA, техосмотр и виньетку

Ключевые слова фоторадары

Фото: Руслан Шульга

Установленные на дорогах Латвии стационарные фоторадарыобзавелись новыми функциями: теперь они не только контролируют соблюдение скоростного режима, наличие у транспортного средства пройденного техосмотра и полиса обязательного страхования OCTA, но и проверяют, есть ли у грузового автомобиля виньетка — наклейка, позволяющая им передвигаться по платным дорогам.

Отмечается, что если фоторадар зафиксирует у одного транспортного средства сразу несколько нарушений, то штраф будет выписан лишь за самое большое из них. Например, если водитель едет быстрее положенного, причем без техосмотра, OCTA и виньетки, то будет наказан лишь за превышение скорости.

Сбор за использование автомобильных дорог (виньетка) — это плата за использование основных автомобильных дорог конкретной страны, в данном случае — Латвии. Цель сбора — способствование содержанию и развитию дорог и использованию более экологичных транспортных средств.

Оплата производится за возможность проезда по определенным участкам основных дорог Латвии (за исключением их пересечения, в том числе на развязках с кольцевым движением) грузовыми транспортными средствами и их составами, полная масса которых превышает 3500 кг, и которые предназначены или используются для грузовых автоперевозок.

На данный момент на дорогах Латвии действуют 52 стационарных фоторадара. До конца этого года их число увеличится еще на 8, а в 2018 установят еще 40 таких устройств.

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