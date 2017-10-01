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Удельный вес жителей старше 65 лет в Латвии составляет 19,9%

Ключевые слова население | жители Латвии

Удельный вес жителей старше 65 лет в Латвии на начало 2017 года составлял 19,9%, сообщили агентству ЛETA в Центральном статистическом управлении.

В начале 2017 года в Латвии было 1,95 млн жителей, в том числе 388 тыс. - старше 65 лет.

С начала 2010 года численность населения Латвии сократилась на 170 тыс. (8%), а численность жителей старшего поколения (65 лет и старше) увеличилась на 4000 (1%).

В начале 2017 года 46% жителей Латвии составляли мужчины, 54% - женщины. Удельный вес мужчин старше 65 лет составил 33%, женщин - 67%. Диспропорция мужчин и женщин в общем числе жителей старшего поколения в странах Балтии - самая большая в ЕС.

Самым высоким удельный вес жителей старшего поколения в начале 2017 года был в Латгальском регионе (21,3%) и Видземском регионе (20,9%), самым низким - в Рижском регионе (18%).

Средний возраст жителей самым большим был в Латгале (41 год у мужчин и 47 лет у женщин), самым маленьким - в Рижском регионе (соответственно 38 лет и 43 года).

В начале 2017 года 66% мужчин и 28% женщин в возрасте старше 65 лет были женаты, 44% женщин были вдовами, 20% - разведенными. Вдовцами были 15% мужчин, разведенными - 13%.

Примерно 2% заключенных за год браков составляют браки, заключенные людьми старше 65 лет.

Женщины живут почти на 10 лет дольше мужчин. Такая большая разница продолжительности жизни мужчин и женщин в ЕС характерна только для стран Балтии.

В 2016 году самому старшему выпускнику вуза был 71 год, 15 выпускников вузов были старше 60 лет. 15,3% докторов науки составляют пожилые люди (65-69 лет).

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