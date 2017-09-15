Уровень воды в реках Курземе стремительно повышается

Ключевые слова реки | уровень воды

Из-за проливных дождей уровень воды быстрее всего поднимается в реках Курземе, в реках восточной Латвии вода поднимается медленнее, чем раньше, а местами стала даже немного спадать, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Со вторника уровень воды в реке Барта повысился на полтора с лишним метра, в Дурбе и Имуле вода поднимается на метр за сутки.

В других курземских реках вода поднимается не так стремительно.

В Лиелупе и ее притоках уровень воды немного колеблется, в Гауе постепенно повышается.

Вода продолжает подниматься в Айвиексте и Дубне, затапливая поймы.

В притоке Айвиексте Педедзе уровень воды на этой неделе повысился на 1,8 метра, аналогичная ситуация и Оше - притоке Дубны.

В реке Резекне у Гришаны вода больше не поднимается, в Даугаве ее уровень тоже стабилен.