Ключевые слова безработица

В конце августа уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,9%, понизившись в течение месяца на 0,2 процентного пункта, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В начале августа на учете в ГАЗ было 65 554 безработных, в конце месяца - 63 717. Таким образом, за месяц количество зарегистрированных безработных сократилось на 1837 человек.

Самой низкой безработица в конце августа была в Рижском регионе - 4,4%, самой высокой в Латгале - 16%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 7,5%, в Видземе - 7,4%, в Земгале - 6,3%.

На постоянную работу в августе устроились 4379 безработных, а в базе данных ГАЗ была 11 791 вакансия.