В этом году в Латвии родилось 15,7 тыс. детей

Ключевые слова дети

За девять месяцев 2017 года в Латвии родилось 15,723 тыс. детей - на 1113 меньше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Как сообщил агентству ЛЕТА представитель ЦСУ Калвис Петерсонс, в это число не включены дети латвийцев, родившиеся за границей. Данные о детях, родившихся во время краткосрочного отсутствия матерей в Латвии будут доступны в апреле 2018 года.

Смертность в этом году немного снизилась. За девять месяцев 2017 года умерло 21,362 тыс. человек - на 46 меньше, чем годом ранее.

Естественный прирост населения в Латвии остается отрицательным с 1991 года. До сентября 2017 года число жителей в стране в результате превышения смертности над рождаемостью сократилось на 5,639 тыс., за тот же период 2016 года - на 4,572 тыс. человек.

За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 10,996 тыс. браков - на 227 больше, чем год назад.