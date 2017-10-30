В курземских реках вода поднялась больше чем на метр

Ключевые слова уровень воды

С 25 октября, когда в Латвии возобновились затяжные дожди, уровень воды в курземских реках повысился больше, чем на метр, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В реках Барта, Дурбе, Рива, Ужава и Вента вода поднялась на 1,0-1,8 метра, в Абаве и ее притоке Имула, а также в Рое и Ирбе - на 0,5 метра.

Уровень воды во всех реках пока остается ниже достигнутого в октябре максимума, который в нескольких реках Курземского региона был рекордно высоким с начала 2013 года.

На 1,3 метра поднялась вода в реке Большая Югла, в других латвийских реках уровень воды повысился меньше.

В устьях рек вода поднялась под влиянием нагнавшего ее ветра, в Даугаве в Риге ее уровень тоже повысился на метр с лишним по сравнению с низшей отметкой, зарегистрированной 25 октября.

Температура воды в реках, озерах и на морском побережье - в среднем от +4 до +8 градусов.