В Латвии отмечают День пограничника

Сегодня в Риге и регионах Латвии пройдут информационные и интерактивные мероприятия в честь Дня пограничника, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной погранохране.
На причале Рижского порта с 10.00 до 14.00 можно будет поупражняться в распознавании поддельных документов, проверить силу рук и даже задержать "нарушителя" границы.
Запланированы также показательные выступления кинологов с собаками, демонстрация автомобильной техники, спецсредств и оружия Госпогранохраны.
Представители пограничной охраны сегодня посетят учебные заведения и примут школьников в своих структурных подразделениях, чтобы рассказать о своей работе.
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