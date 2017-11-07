В Латвии отмечают День пограничника

Ключевые слова погранохрана

Сегодня в Риге и регионах Латвии пройдут информационные и интерактивные мероприятия в честь Дня пограничника, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной погранохране.

На причале Рижского порта с 10.00 до 14.00 можно будет поупражняться в распознавании поддельных документов, проверить силу рук и даже задержать "нарушителя" границы.

Запланированы также показательные выступления кинологов с собаками, демонстрация автомобильной техники, спецсредств и оружия Госпогранохраны.

Представители пограничной охраны сегодня посетят учебные заведения и примут школьников в своих структурных подразделениях, чтобы рассказать о своей работе.