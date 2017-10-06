В Латвии убрали знаки, разрешающие ездить до 100 км/ч

С пятницы, 6 октября отменены определенные на летний сезон в некоторых местах исключения разрешенной скорости движения, и больше нигде нельзя ездить быстрее 90 км/ч, информирует предприятие Latvijas valsts ceļi.
Это делается ввиду осени и ухудшающихся погодных условий. С сегодняшнего дня на участках государственных автодорог, где летом можно было ездить со скоростью 100 км/ч, эти знаки убраны, обращает внимание предприятие.
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