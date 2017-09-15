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В следующем году в Латвии будут проведены два больших субботника - после ставшего уже традиционным весеннего Большого субботника латвийские самоуправления осенью примут участие также во Всемирном субботнике, сообщила агентству ЛЕТА медиакоординатор Большого субботника Мадара Лайцане.

Организуемый "Let`s Do It! World" Всемирный субботник в 2018 году будет проводиться 15 сентября. Он начнется в Новой Зеландии в 10.00 по местному времени, на протяжении дня пройдет во всех 24 часовых поясах и завершится на Гавайских островах.

"Планируется, что в нем будут участвовать добровольцы из 150 стран мира. Латвийские самоуправления тоже постепенно готовятся к этому мероприятию, например Баускское краевое самоуправление планирует привести в порядок природную тропу на берегу Лиелупе", - рассказала Лайцане.