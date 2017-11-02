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В случае угрозы для безопасности государства деятельность обществ может быть прекращена

Ключевые слова сейм

Фото: Канцелярия Сейма

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об обществах и организациях, предусматривающие ограничение их публичной деятельности, если она вызывает потенциальные угрозы для безопасности государства или для общественного порядка и безопасности.

Действующий закон устанавливает, что деятельность общественной организации может быть прекращена, если она противоречит Конституции Латвии, законам или другим нормативным актам. Теперь прекратить ее можно будет также в тех случаях, когда она представляет угрозу для безопасности государства, общественного порядка и безопасности.

Эти поправки к закону необходимы с учетом интересов нацбезопасности и оценки возможных рисков угрозы государству и обществу, указывает подготовившее их Министерство юстиции в аннотации к законопроекту .

Одной из главных проблем Минюст называет резкое увеличение финансирования, выделяемого Россией на деятельность ряда обществ в Латвии с целью изменить взгляды жителей на демократические ценности, членство Латвии в ЕС и НАТО, на проведение кампаний дезинформации и на провокационные действия, говорится в аннотации.

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