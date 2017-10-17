В средства на непредвиденные расходы перечислят более 574 тыс. евро

Кабинет министров во вторник поддержал предложение Министерства финансов перераспределить 574,259 тыс. евро в программу "Средства на непредвиденные расходы".
По информации Минфина, остаток средств в этой программе в текущем году составляет 3,233 млн евро.
В госбюджете 2017 года для этой программы было выделено 41,035 млн евро.
До 12 октября 2017 года из программы было выделено 21,496 млн евро, в данный момент в различных стадиях согласования находятся запросы финансирования на общую сумму 22,990 млн евро.
Чтобы немного увеличить доступную до конца года сумму в этой программе, Минфин предложил перераспределить в нее 574,259 тыс. евро из реализованного "Госнедвижимостью" проекта комплекса музейных хранилищ на ул. Пулка, 8 в Риге. В ходе его реализации было сэкономлено 574,259 тыс. евро.
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