Вейонис: перевод на обучение только на латышском языке должен быть постепенным

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Перевод на обучение только на латышском языке должен происходить постепенно, указал президент Латвии Раймонд Вейонис после сегодняшней встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Комментируя планы Министерства образования и науки через три года преподавать все общеобразовательные предметы в средней школе только на латышском языке, Вейонис подчеркнул, что для этого необходимо сначала обеспечить все предпосылки: педагоги должны быть готовы преподавать на латышском языке, и первоначально латышский язык следует ввести в детсадах. Дети дошкольного возраста осваивают языки легче, чем дети школьного возраста, отметил президент.

"В Латвии есть только один-единственный государственный язык - латышский, и если министерство предлагает постепенно перейти на обучение на латышском языке, то это шаг к тому, чтобы обеспечить, чтобы в стране был только один-единственный государственный язык, который повседневно использовался бы жителями Латвии в общении", - сказал он.

Необходимо подумать, что и как лучше сделать для решения этого вопроса, и Министерству образования и науки поручено подготовить информационный доклад с точным описанием того, как можно было бы его решить.

"Когда этот доклад будет готов, можно будет дать оценку, а в нынешней ситуации это еще только идея, которая обсуждается", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 6 октября министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.