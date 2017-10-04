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Правительство готово принимать тяжелые решения, несмотря на близость парламентских выборов, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.

Комментируя отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о Латвии, президент отметил, что Латвия признана образцом в проведении реформ, за что нужно поблагодарить премьера и правительство, принявших тяжелые решения о налоговой реформе.

"Конечно, впереди нас ждут не менее тяжелые решения по реформам образования и здравоохранения, но правительство полно решимости их принять и выполнить другие задачи, в том числе по реформе госуправления", - сказал глава государства.

В целом Вейонис считает, что доклад ОЭСР позитивен для Латвии и подтверждает, что она на верном пути.