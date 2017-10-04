Правительство готово принимать тяжелые решения, несмотря на близость парламентских выборов, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.
Комментируя отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о Латвии, президент отметил, что Латвия признана образцом в проведении реформ, за что нужно поблагодарить премьера и правительство, принявших тяжелые решения о налоговой реформе.
"Конечно, впереди нас ждут не менее тяжелые решения по реформам образования и здравоохранения, но правительство полно решимости их принять и выполнить другие задачи, в том числе по реформе госуправления", - сказал глава государства.
В целом Вейонис считает, что доклад ОЭСР позитивен для Латвии и подтверждает, что она на верном пути.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий